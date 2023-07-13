Cihanbeyli'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Tutuklandı
Güncel Haberler
Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri sattıkları yer tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Cihanbeyli'de motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.
Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.
Motosiklet hırsızlığı yapan şahısları tespit eden ekipler, şüphelilerin çaldıkları motosikletleri, Yunak ilçesi yakınlarındaki sattıklarını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir motosiklet sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan S.A. (24) ve M.A. (25) emniyetteöki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.