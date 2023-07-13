Cihanbeyli'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Tutuklandı

Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri sattıkları yer tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.