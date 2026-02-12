Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Cihanbeyli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 715 gram esrar ve silahlar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, baskın düzenledikleri bir adreste yaptıkları aramada 715 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 1 tüfek ve bir miktar fişek ele geçirdi.
Operasyonda A.A. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Adnan Kale - Güncel