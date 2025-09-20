Konya'daki Tersakan ve Bolluk Gölleri Kurudu: Yaban Hayatı Tehlikede

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, önceki yıllarda çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Tersakan ve Bolluk gölü, kuruyup çatlayan ve tuzla kaplanan zeminiyle çorak arazileri andırıyor.

Yağış miktarının önemli ölçüde azalması, akarsuların kuruması, yer altı sularının da çekilmesi nedeniyle beslenebileceği kaynak kalmayan göller, sularından elde edilen sodyum sülfat ve sodyum karbonat ile endüstriyel üretim için de önem taşıyor.

Geçmişte birçok canlı türünü barındıran, göçmen kuşların beslenme ve üreme alanlarından olan göllerin kuruması, yaban hayatını da tehdit ediyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, 50 santimetre ile 1,5 metre arasında değişen su seviyeleri bulunan göllerin, bu yıl tamamen kuruduğunu söyledi.

Bu durumun havzadaki genel kuraklığın en temel göstergelerinden olduğuna işaret eden Arık, kuruyan iki gölün, doğal hayat ve endüstriyel üretim açısından ciddi sorun oluşturacağını dile getirdi.

Göllerin kurumasının, yöreye özgü yaşam formlarını da bitirebileceğine işaret eden Arık, "Bu göller kuşların yaşam alanları ve göçmen kuşların da duraklarındandı. Bölgede karakteristik olarak anılan bazı kuş türleri burada gelip üremelerini gerçekleştirip daha sonra da sıcak bölgelere gidiyorlardı. Suyu kaybettiğimiz zaman canlı varlığını da kaybetmiş oluyoruz. Bu kuşları çeken en önemli şey suyun varlığı." ifadesini kullandı.

"Sudan çıkarılan mineraller endüstride birçok alanda kullanılıyordu"

Arık, sahada çeşitli göletlerde yaptıkları incelemelerde, suyun neredeyse tükenme noktasına geldiğini gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun temel nedeni zaten içinde bulunduğumuz kuraklık ve havzayı besleyen akarsuların artık bu bölgeye suyu getirememesi yani o bölgelerde de kuraklığın olması. Yağışın oldukça az seyretmesi. tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi için yer altı suyundan yoğun şekilde yararlanıyoruz. Ruhsatlı kuyulardan ve sahada çok yaygın bulunan kaçak kuyulardan çekilen yer altı suyuyla üretim yapılıyor. Yer altı su seviyesi de çok ciddi, tehlikeli şekilde düşüyor. Bu yıl bazı bölgelerde, bazı gözlem kuyularında onlarca metreyle ifade edilen düşümler söz konusu. Vatandaşlar mevcut kuyularını kapatıp, yenisini açmak isteyebiliyor ama yeni açılan kuyularda da maalesef su bulunamıyor."

Tersakan ve Bolluk gölünün sularının halk arasında "acı su" olarak bilindiğini anlatan Arık, "Sudan çıkarılan mineraller endüstride birçok alanda kullanılıyordu. Tuzun kullanıldığı tek alan sofralık tuz değil. Hatta belki de en az kullanıldığı alan. Birçok kimyasal için gerekli bir sodyum karbonat, sodyum sülfat kaynağı buralar. Bu göllerin suları tarımsal sulama için kullanılmıyor ama endüstri için gerekli." dedi.