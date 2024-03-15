DEVA Partisi Cihanbeyli adayı Mulla Sarı kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Cihanbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Cihanbeyli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Cihanbeyli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Mulla Sarı kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MULLA SARI KİMDİR?

Mulla Sarı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Cihanbeyli belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ CİHANBEYLİ ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Cihanbeyli adayı belli oldu. DEVA Partisi Cihanbeyli Belediye Başkan Adayı Mulla Sarı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.