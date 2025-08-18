Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger Trafik Kazasında Yaralandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve 2 kişi yaralandı. Otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Cönger'in de içinde bulunduğu 71 KE 271 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Gemecik Mahallesi kavşağında yola çıkan eşeğe çarpması sonucu kaza yaptı.

Kazada, Cönger ile Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
