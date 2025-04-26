Konya'da korkutan deprem

İstanbul'da meydana gelen 6.2 'lik depremin ardında dün de Kütahya'nın Simav ilçesi 50'ye yakın depremle sarsılmıştı. Son olarak Konya sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 13,15 kilometre derinde kaydedildi.

Deprem, ilçede ve çevre köylerde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.

BİR DEPREM DAHA

İlk depremin ardından yaklaşık bir saat sonra, saat 08.10'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu deprem de yine Cihanbeyli merkezli gerçekleşti.

Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.