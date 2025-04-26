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Konya'da korkutan deprem

Konya'da korkutan deprem
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İstanbul, Kütahya Simav'ın ardından Konya'da depremle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre saat 07.16'da merkez üssü Konya'nın Cihanbeyli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlerleyen dakikalarda bölgede bir deprem daha yaşandı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 'lik depremin ardında dün de Kütahya'nın Simav ilçesi 50'ye yakın depremle sarsılmıştı. Son olarak Konya sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 13,15 kilometre derinde kaydedildi.

Deprem, ilçede ve çevre köylerde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar yaşanmadı.

BİR DEPREM DAHA

İlk depremin ardından yaklaşık bir saat sonra, saat 08.10'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu deprem de yine Cihanbeyli merkezli gerçekleşti.

Art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıtycoon:

3.9 korkutan deprem mi? kimse hissetmemiştir bile

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Haber YorumlarıTemurzade:

Bu nasıl başlıktır. Korkutan deprem. aksi nasıl oluyor? Sevindiren deprem mi?

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Geçmiş olsun cümlemize. Allah hepimizi beterinden korusun. İnşaat sektörü ayağını denk al. İşini hakkı ile yap. Tedbirini al Takdir Allah'tan.

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Haber YorumlarıTuğrul Dirik:

Allahu Teala ümmeti Muhammed’in yardımcısı olsun biz de İstanbul’da dört gündür sürekli sallanıyoruz Rabbim beterinden korusun inşallah

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Japonya'daki uzmanları bir kenara koyun inanın halkı bile 6.2 ve 3.9 depremlerde korkuyu yemişler ve bahsetmezler bile..ve bizi şaşkınlıkla izlemektedirler. 8.in altındaki depremler basında bahsedilmez. İşte bizde 1999 depreminde tedbir almayanlar alınan tedbirlerine yok edenler( toplama alanlarını) halka 3.9 depremlerde korku pompalarlar. Çünkü bu bile bazen yıkıcı olabilmektedir..biz uzaya yok yapımına durmak yok yola devam edeceğiz;))).. buda olmazsa fıtrat devreye girecektir..

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Haber Yorumlarımehmet istek:

depremin büyüğü istanbul da belediyeyi ele geçirip kanal lı yapacak israil abd ve araplar bastırıyor istanbulu böleceksin diye istanbul bölündümü istanbul hertaraftan savunmasız kalacak -

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