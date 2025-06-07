Konya'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 19 yaşındaki İsmail Üçer ve 14 yaşındaki kardeşi Azat Üçer hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası cenazeleri morga kaldırıldı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Kaza, Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan İsmail Üçer (19) ile kardeşi Azat Üçer (14) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından iki kardeşin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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