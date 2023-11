Bakan Tunç: Kira uyuşmazlığında 10 bin 46 dosya anlaşmayla sonuçlandı (3)

'TÜRKİYE 21 YILDA 3-4 KAT BÜYÜMÜŞTÜR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılışının ardından Konya kent merkezine geldi. Burada Alaaddin Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Tunç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından İş Yurtları Hakimevi açılış törenine katıldı. Bakan Tunç daha sonra AK Parti Konya İl Teşkilatı'nda partililerle bir araya geldi. Partililere seslenen Bakan Tunç, "Bugün Türkiye 21 yıl önceye göre çok daha ileri noktadadır. Hangi alanı alırsanız alın, her alanda. Savunma sanayiinde, enerjide, doğal gaz keşfi yapan, nükleer enerjiye adım atan, IMF defterini kapatıp, ben ekonomide bağımsızım diye dünyaya ilan eden Türkiye. Bugünkü Türkiye, 21 yıldan bu yana her alanda en az 3-4 kat büyümüştür. Milletimiz de zaten bu başarı sayesinde her seçimde desteğini AK Parti'den yana kullanmıştır. 17 seçim geçmiştir, tamamında millet, Recep Tayyip Erdoğan demiştir, AK Parti demiştir. Türkiye'nin 81 vilayetini kalkınma hamleleriyle büyük projelerle donatırken, dünya projeleriyle ülkemizi tanıştırırken diğer yandan da demokrasiyi güçlendirmek için hep mücadele etmişizdir. Gerek anayasa değişiklikleriyle gerek diğer reformlarla, temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın mücadelesini verdik. Özellikle bu süreç içerisinde bu başarıyı hazmedemeyenler, Türkiye'nin dünyada güçlü devlet olmasını, hakkı hakkaniyeti savunmasını, dünyada adaleti savunmasını hazmedemeyenler, içimizdeki ve dışarıdan kumandalı şer şebekeler hiç boş durmamıştır. Hep vesayetçi anlayış, darbeci anlayış zaman zaman devreye girmek istemiştir." dedi.

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,