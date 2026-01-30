Haberler

Konya'da husumetlisini öldürdü, kaçtığı Şanlıurfa'da yakalandı

Güncelleme:
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde husumetli olduğu Mehmet Ali Yiğit'i tabancayla vurarak öldüren Berat B., kaçtığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından yakalandı. Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen çalışmalarda, Berat B.'yi azmettirdiği iddia edilen Z.Y. de tutuklandı.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde husumetli olduğu Mehmet Ali Yiğit'i tabancayla vurarak öldüren Berat B. (21), kaçtığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Olay, 26 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında, Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Berat B. ile Mehmet Ali Yiğit karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü, Berat B. tabancayla Yiğit'e ateş edip yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Yiğit'in öldüğü belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Cihanbeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan Berat B.'nin Ankara'nın Haymana ilçesindeki S.Ö.'nün yanına gittiğini belirledi. Ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Haymana'daki S.Ö.'nün de aralarında olduğu 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Berat B.'nin, S.Ö. ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine kaçtığı anlaşıldı. Bu sırada Berat B.'yi azmettirdiği ileri sürülen Z.Y. (18) gözaltına alındı. Z.Y., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Yiğit'in cenazesi ise İnsuyu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Berat B., ona yardımcı olan S.Ö. ve beraberindeki 1 kişi, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



