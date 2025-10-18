Cihanbeyli'de 'Gazze Davası' Programı Düzenlendi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, Cihanbeyli İmam Hatip Ortaokulu tarafından "Gazze Davası" programı düzenlendi.

İmam Hatipliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa, çok sayıda davetli, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Zengin, "Konya'mızda 166 tane İmam Hatip Ortaokulu, 75 tane İmam Hatip Lisesi bulunuyor. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok imam hatip okulu, en çok öğrencisi, en çok birincisi ve 31 tane proje okulu olan bir ildeyiz. Okullarınızdaki öğrendiğiniz her bilgi kalbinizdeki inanç ve imanla yeşeriyor" dedi.

Cihanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sarıtaş da, "Bizim davamız, sadece diploma sahibi bireyler yetiştirmek değil, vatanına, milletine, ailesine ve tüm insanlığa karşı sorumlu, vicdan sahibi, adaletli ve merhametli nesiller yetiştirmektir" dedi.

Programın sonrasında ilçe meydanında Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için gökyüzüne balonlar bırakıldı. - KONYA