Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Büşra S'nin (27) adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, metamfetamin, esrar ve sentetik haplar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.