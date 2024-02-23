Konya'da traktör ile otomobil çarpışması: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi girişinde, M.Y. yönetimindeki 34 HVV 126 plakalı otomobil ile Galip Y. idaresindeki 42 ASZ 270 plakalı traktör çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan M.Y. ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ile yanındaki T.Y ve Y.Y. Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.