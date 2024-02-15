Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale vatandaşlara hitap ettiği sırada ağzını bozdu.
TOPARLAMA GEREĞİ DAHİ DUYMADI
Açık alanda vatandaşlarla seslenen Kale, konuşmasının hararetle sürdürürken ağzından küfürlü ifadeler çıktı. Durumu toparlama gereği dahi duymayan Kale, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
VATANDAŞLAR KAYDA ALDI
O anlara tanıklık eden vatandaşlar tarafından kayda alınan olay, sosyal medyada tepkilerle birlikte hızla yayıldı.