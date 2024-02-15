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Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara hitap ederken ağzını bozdu

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Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale vatandaşlara hitap ettiği sırada ağzını bozdu.

TOPARLAMA GEREĞİ DAHİ DUYMADI

Açık alanda vatandaşlarla seslenen Kale, konuşmasının hararetle sürdürürken ağzından küfürlü ifadeler çıktı. Durumu toparlama gereği dahi duymayan Kale, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

VATANDAŞLAR KAYDA ALDI

O anlara tanıklık eden vatandaşlar tarafından kayda alınan olay, sosyal medyada tepkilerle birlikte hızla yayıldı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Cihanbeyli Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

mardinli yiğit:

seviyeleri bu !!

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Artık şaşırmıyorum da bi teorim var. Ne yaparsak yapalım bu halk yine bizi seçer mi diye deniyorlar kesin. Çünkü biri küfürlü konuşuyor,biri el hareketi yapıyor. Başka açıklaması olamaz

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Luckyboom:

Aha Türkiye yüzyılı bunlarla geliyor işte. Ya da giriyor tam olarak bilemiyoruz şu anda.

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Oğuzsoyu:

Birbaşkana yakışmamış. Sen örnek insansın sıradan bir vatandaş değil.

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sade vatandaş:

verdiğiniz oyla layık olduğunuzla layık olduğunuz gibi yönetilirsiniz

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Yusuf ODEMIS:

adam diye buna oy verirler

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Quantum:

Cahil cüheyla takımı gene şaşırtmadı. Biri vatandaşa nah çeker biri küfreder ama bu halkada böylesi müstehak

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YILDIRAY YILDIRIM:

ayyuuuu

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