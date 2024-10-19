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Engelsiz Eğitim Vakfı, Yeniceoba İlkokulu'nda Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

Engelsiz Eğitim Vakfı, Yeniceoba İlkokulu'nda Yenileme Çalışmalarını Tamamladı
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ENGELSİZ Eğitim Vakfı, Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Yeniceoba Mehmet Zeki Kart İlkokulu'nda yenileme çalışmalarını tamamlayarak, dört sınıfa önemli isimler vererek öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı hedefliyor.

ENGELSİZ Eğitim Vakfı (ENEV), Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Yeniceoba Mehmet Zeki Kart İlkokulu'nda yürüttüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında dört sınıfa Ahmet Mesut Yılmaz anısına, Mehmet Yavuz Yılmaz anısına, Engelsiz Eğitim Vakfı ve vakfın kurucusu Berna Yılmaz adına isim verildi. Yenilenen sınıflar öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor.

ENEV Genel Müdürü Alican Cingöz, Proje Müdürü Remziye Dalgıç ve Kurumsal İletişim Direktörü Alihan Dirgenali okulu ziyaret ederek öğrencilerden gelen mektupları ve çiçekleri kabul etti. Ayrıca öğretmenlerle yapılan görüşmelerde okulun mevcut kaynakları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. Yenileme çalışmaları, Okul Müdürü İsmail Karakuş'un desteği ile gerçekleştirildi. Okulda iki özel eğitim sınıfı da bulunuyor.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK BİZİM EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ'

ENEV Genel Müdürü Alican Cingöz, proje hakkında şunları söyledi:

"Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve her çocuğun kaliteli eğitim almasına destek olmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yeniceoba Mehmet Zeki Kart İlkokulu'nda yaptığımız bu çalışmalarla çocuklarımıza daha iyi koşullar sunabilmekten mutluyuz. ENEV olarak, bu tarz projelerle daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Zeki Cihanbeyli Yeniceoba Güncel Eğitim Yaşam Konya

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