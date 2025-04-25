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Cihanbeyli'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Cihanbeyli'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Cihanbeyli ilçesinde sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek için Filistin bayrakları taşıdı ve sloganlar attı.

Cihanbeyli ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.

Konya Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekti.

Kalabalık, "Gazze yalnız değil, zulme sessiz kalma","Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Kaynak: AA / Adnan Kale - Güncel
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