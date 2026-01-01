Konya'nın 16 ilçesinde buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi

KONYA'da dün gece başlayan kar yağışı sonrası sıcaklıkların eksi 20 derecelere kadar düşmesi beklenirken, 16 ilçede 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, merkezde etkili olmazken, merkez dışında kalan bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesi sonucu bölgenin birçok yerinde buzlanma bekleniyor. Konya'nın Bozkır, Cihanbeyli, Doğanhisar, Derebucak, Derbent, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Karapınar, Kadınhanı, Hadim, Halkapınar, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent ilçelerinde 2 Ocak Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Akşehir ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.