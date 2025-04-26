Cihanbeyli'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın açıklamasına göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bugün saat 07.16'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin neden olduğu olumsuz etkilerin olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Bölge halkı, depremin etkisi altında kısa süreli bir korku yaşayarak sokaklara döküldü. Konya'da yaşanan bu doğal afet, yerel halkta tedirginlik yarattı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da, sıralarında, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel