Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde seyir halinde iken aniden yanmaya başlayıp alev topuna dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Karayılan (67), aracından inip yanmaktan kurtuldu.

Atçeken Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karayılan'ın kullandığı otomobili dün akşam saatlerinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden Karayılan, aracı durdurup, inip uzaklaştı. O sırada araç alev topuna döndü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta hasar oluştu. Yanma anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Sakine USLU CİHANBEYLİ KONYA DHA