Üye Girişi
Haberler

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu

Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karayılan, aracını durdurup inerek alevlerin arasından kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde seyir halinde iken aniden yanmaya başlayıp alev topuna dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Karayılan (67), aracından inip yanmaktan kurtuldu.

Atçeken Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karayılan'ın kullandığı otomobili dün akşam saatlerinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden Karayılan, aracı durdurup, inip uzaklaştı. O sırada araç alev topuna döndü. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta hasar oluştu. Yanma anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber- Kamera: Sakine USLU CİHANBEYLİ KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz

 5 kardeşin can verdiği evden, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Rashica sakatlandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 12 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? (Yasa dışı bahis soruşturması) Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı açıklandı mı? Maçlar hangi tarihte oynanacak? Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı hangi kanalda, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.