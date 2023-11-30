Cihanbeyli'ye Konya Şeker Fabrikası ve OSB kurulacak

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Konya Şeker Fabrikası'nın imar planının onaylandığını ve ilçeye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için sürecin başladığını açıkladı. Kale, projenin ilçenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Cihanbeyli'ye kurulacak Konya Şeker Fabrikası'nın imar planı bakanlık tarafından onaylandı.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kurulması için sürecin başladığını bildirdi.

Kale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile belediye arasında teknik konularla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Toplam 500 bin metrekarelik bir alanda OSB kurulacağını belirten Kale, "Konya Şeker Fabrikası ve OSB ile adeta ikinci kuruluş dönemini yaşattığımız ilçe ekonomik anlamda şaha kalkacak." ifadelerini kullandı.

Kale, projeye desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Konya Valisi Vahdettin Özkan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'na çok teşekkür etti.