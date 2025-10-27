Haberler

Konya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Ömer Kutay Polat hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Kutay Polat (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Cihanbeyli ilçesi Bozdağ mevkisinde meydana geldi. Ömer Kutay Polat yönetimindeki 06 DFT 126 plakalı otomobil, Hacı Yetik'in kullandığı plakası belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobil sürücüsü Ömer Kutay Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içinde sıkışan Polat'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ardından otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
