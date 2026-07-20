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Konya'da tarla yangınına müdahale ediliyor

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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tarlada çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında bir kamyona da alevler sıçradı. İtfaiye ekipleri, yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde tarlada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi Çelik Yaylası mevkisinde çıkan tarla yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangında arazide bulunan bir kamyona da alevler sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA / Adnan Kale
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