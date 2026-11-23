Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde hayvancılıkla uğraşan Tevhit Durmuş'a, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilen 15 baş ithal angus ırkı gebe düvelerin teslimatı yapıldı.

Proje kapsamında yetiştiricilere, teslim edilen her hayvan için 12 ay boyunca aylık bin 500 TL bakım ve besleme desteği sağlanırken hayvanlar 1 yıl süreyle ücretsiz TARSİM sigortası kapsamına alınıyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, hayvan teslimatı yapılan işletmede yetiştirici Durmuş ile bir araya geldi. Ziyarette işletmenin genel durumu ile hayvanların bakım ve beslenme şartları hakkında bilgi alan Köksal, veteriner hekimlerce yürütülen sağlık ve kontrol çalışmalarını da inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı