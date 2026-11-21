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Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı personeline yönelik düzenlenen 5 günlük Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi, sınavın ardından tamamlandı.

Eğitim kapsamında personele afet ve acil durumlarda kullanılan arama kurtarma araçları ve ekipmanları tanıtıldı. Araçların çalışma prensipleri, kurtarma malzemelerinin doğru ve güvenli kullanımı, enkaz altında arama yöntemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve ekip koordinasyonu konularında komandolara teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayan komandolar, enkazda arama ve kurtarma çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve beceriler kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı