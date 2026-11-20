Bayburt Tuzcuzade'de kentsel dönüşüm tebligatları muhtarlık panosuna asıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Tuzcuzade Mahallesi'nde riskli alan kapsamındaki kentsel dönüşüm için hak sahiplerine yapılan davet tebligatları muhtarlık panosuna asıldı. Bu ilanla hak sahiplerinin uzlaşma sürecine ilişkin bilgilendirilmesi hedefleniyor.
Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde riskli alan kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahiplerine yönelik davet tebligatları mahalle muhtarlığının ilan panosuna asıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kentsel dönüşüm personelince gerçekleştirilen ilan işlemiyle hak sahiplerinin uzlaşma sürecine ilişkin bilgilendirilmesi ve davetin duyurulması amaçlanıyor.
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri ve sözleşme işlemleri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Uzlaşma ofisinde yürütülüyor. Sürecin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.