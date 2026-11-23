Bayburt Devlet Hastanesinde iki poliklinik bugün akşam saatlerinde hasta kabul edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Devlet Hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları poliklinikleri bugün mesai dışı hizmet sunacak. Çocuk sağlığı uzmanı 17.00-21.00, iç hastalıkları uzmanı 17.00-20.00 arasında hasta kabul edecek; kayıtlar acil hasta kabul biriminden yapılacak.
Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları polikliniklerinde mesai dışı hizmet sunulacak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Baturalp Avcı, 17.00-21.00 saatleri arasında, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Cansu Yazar ise 17.00-20.00 saatleri arasında hasta kabul edecek.
Her iki poliklinik için hasta kayıtları, hastanenin acil hasta kabul birimi üzerinden yapılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı