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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 4 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, 21 Kasım Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

21 Kasım saat 09.00'da başlayacak uyarının, 22 Kasım Pazar saat 09.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı