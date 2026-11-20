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Bayburt'ta yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış etkili olacak. Cumartesi akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, yağışların 21 Kasım Cumartesi günü saat 09.00'dan 22 Kasım Pazar günü saat 09.00'a kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Uyarıda, "Cumartesi akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı