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Bayburt Erdem Bayazıt Hafız İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 6'ncı sınıf öğrencisi Hamza Hamido, okul ve Kur'an kursu iş birliğiyle sürdürülen örgün eğitimle birlikte hafızlık programını bitirerek 155'inci mezun oldu.

Erdem Bayazıt Kur'an Kursu öğrencisi Hamido, öğretmeni Adem Karataş'ın rehberliğinde hafızlık eğitimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen programda, imam hatip ortaokulu öğrencileri örgün eğitimlerine devam ederken hafızlık eğitimi de alıyor. Programla öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Öte yandan, programın 154'üncü mezunu 7'nci sınıf öğrencisi Mahir Gümüş olmuştu. Hamido'nun hafızlığını tamamlamasıyla programın mezun sayısı 155'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı