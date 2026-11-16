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Bayburt Aydıntepe'de okul yöneticileri ve öğretmenler ÇEDES için bir araya geldi

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Bayburt Aydıntepe'de okul yöneticileri ve öğretmenler ÇEDES için bir araya geldi
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Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde ÇEDES Projesi ve gençlik çalışmaları kapsamında eğitimcilerle görüş alışverişinde bulunuldu. Din görevlilerinin okullara yaptığı istişare ziyaretlerinde milli ve manevi değerler, ortak projeler ve gençlere yönelik faaliyetler ele alındı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi ve gençlik çalışmaları kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelinerek ortak faaliyetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydıntepe İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, Vaiz Furkan Yıldırım ve din görevlileri Bayram Gündoğdu, İdris Zengin ile Mürsel Gencer, ilçe merkezindeki okullara istişare ziyaretleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi, okullarda yürütülebilecek ortak projeler ve gençlere yönelik faaliyetler ele alındı. Eğitimcilerin görüş ve önerileri de dinlenerek kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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