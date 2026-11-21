Bayburt'ta 2026 sonbaharında şap aşısı uygulaması tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ve teknik personeli, kent genelinde 2026 sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasını tamamladı. Hayvan sağlığını korumayı ve şapın yayılmasını önlemeyi amaçlayan çalışmalara katkı sunan üreticilere teşekkür edildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri ile teknik personelinin kent genelinde yürüttüğü 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası tamamlandı.
Hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığının yayılmasının önlenmesinin yanı sıra hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla yürütülen kampanya kapsamında il genelinde aşılama faaliyetleri gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin üreticilerin emeğinin korunması açısından önemine dikkat çekildi. Aşılama çalışmalarına katkı sunan üreticilere teşekkür edilerek sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.