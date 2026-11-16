Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil Vatan-Geleceğe Nefes' etkinliğinde 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti. Öğrenciler, iki kulübün iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte fidanlara can suyu vererek Bayburt'a yeşil katkı sunuyor.
Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'Yeşil Vatan-Geleceğe Nefes' etkinliği kapsamında okulun 50. Yıl Hatıra Ormanı'nda fidan dikti.
İyilik Kulübü ile Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Kulübünün iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.
Aralıklarla hatıra ormanında fidan dikimi yapan öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını ve gelişimini takip ederek Bayburt'un yarınlarına yeşil katkıda bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı