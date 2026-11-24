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24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MEB AKUB ekibi, Memnune Evsen Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Bilgi, birikim ve tecrübeleriyle yol gösteren yaşlılara karanfil veren öğretmenler, büyüklerle bir süre sohbet etti.

Huzurevi sakinlerinin hayır dualarını alan öğretmenler, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledi. Huzurevi sakinleri ise genç öğretmenlerin gününü kutlayarak ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı