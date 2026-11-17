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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 17. Etap Ekonomik Yatırımlar kapsamında hibe sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Proje çerçevesinde toplam yatırım tutarı 163 milyon 614 bin 474 lira olan 205 yatırımcıyla sözleşme imzalanacak, yatırımcılara 98 milyon 168 bin 673 lira hibe desteği verilecek.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin tebliğ doğrultusunda hibe almaya hak kazanan yatırımcılarla Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında sözleşme süreci başladı.

Destek programına ilişkin ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcıların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı