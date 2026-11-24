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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Trabzon'da Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Uygun, daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 24 Kasım'ın istikbali şekillendiren öğretmenlerin üstlendiği büyük mesuliyeti hatırlatan önemli bir vesile olduğunu söyledi.

Eğitimin yalnızca bilgiyi nesilden nesile aktarmak olmadığını belirten Uygun, "Eğitim, düşünen, sorgulayan, üreten, değerlerine sahip çıkan ve yaşadığı topluma karşı mesuliyet hisseden bireyler yetiştirme gayretidir. Eğitim, vicdanı uyanık olan eğitimcilerin, geleceğin vicdanını uyandırma gayretidir." dedi.

Konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere belgeleri verildi.

İl genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ordu

Ordu'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önündeki programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vargeloğlu, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam eden törende, "Öğretmenlik, yalnızca bilgi aktarmak değil, merak uyandırmak, düşünmeyi öğretmek, düşerken el uzatmak ve her çocuğun içinde saklı olan cevheri ortaya çıkarmaktır." diye konuştu.

Giresun

Giresun'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni ise Valilik önünde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde devam eden programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Kutlamalar, öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından sona erdi.

Rize

Rize'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde devam etti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde program organize edildi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü her yıl artan şevkle kutladıklarını söyledi.

Fevzipaşa Ortaokulu öğrencilerince çeşitli gösterilerin sunulduğu tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tamamlandı.

Bayburt

Bayburt'taki Öğretmenler Günü töreni ise Saray Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu ilk tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğretmenlerin genç nesillere umut aşılayan düşünmeyi, hakikati aramayı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi öğreten gönül mimarları olduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koronun konseriyle devam eden program, okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA