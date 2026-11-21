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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla atölye çalışması düzenlendi.

İstasyon tekniğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar haklarını tanıma, duygu ve düşüncelerini ifade etme ve kurgusal olaylar üzerinden hak ihlallerini değerlendirme fırsatı buldu. Çalışmaların sonunda çocuklar tarafından ortak bir farkındalık panosu hazırlandı.

Programa İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık ile Şube Müdürü Mehtap Ekici katıldı. Etkinlik, çocuklara hediye takdimi ve ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı