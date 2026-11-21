Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çocuk hakları atölyesi düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk hakları farkındalığı için atölye düzenledi. Etkinlikte çocuklar istasyon tekniğiyle haklarını tanıdı, duygu ve düşüncelerini ifade etti ve ortak farkındalık panosu hazırladı.
Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla atölye çalışması düzenlendi.
İstasyon tekniğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar haklarını tanıma, duygu ve düşüncelerini ifade etme ve kurgusal olaylar üzerinden hak ihlallerini değerlendirme fırsatı buldu. Çalışmaların sonunda çocuklar tarafından ortak bir farkındalık panosu hazırlandı.
Programa İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık ile Şube Müdürü Mehtap Ekici katıldı. Etkinlik, çocuklara hediye takdimi ve ikramların ardından sona erdi.