25 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu diye merak edenler için son durum belli. Bayburt Valiliği tarafından şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir duyuru yapılmadı. Yarın Bayburt'ta okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek. Velilerin ve öğrencilerin olası bir son dakika tatil kararı için Bayburt Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının resmi hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

SON DAKİKA BAYBURT VALİLİĞİ TATİL DUYURUSU

Bayburt Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Valilikten olası bir tatil kararı gelmesi halinde karar, Bayburt Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Bayburt'ta okullar tatil değil. Olumsuz hava koşullarına rağmen il genelinde ve ilçelerde açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması bekleniyor.

25 KASIM ÇARŞAMBA BAYBURT'TA OKUL YOK MU?

25 Kasım Çarşamba günü Bayburt'ta okul var. Ancak yağışların şiddetini artırması halinde valilik ya da kaymakamlıklar tarafından il veya ilçe bazında tatil kararı alınabilir. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları akşam ve sabah saatlerinde kontrol etmeleri öneriliyor.

BAYBURT'TA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Bayburt'ta şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 9, en düşük sıcaklığın ise 1 derece civarında olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt için 24 ve 25 Kasım tarihlerini kapsayan kuvvetli yağış ve kar uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarıda sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Yüksek kesimlerde yağışın kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece sıcaklıklarının sıfır dereceye yaklaşması nedeniyle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Sabah erken saatlerde okula gidecek öğrencilerin kalın giyinmeleri, sürücülerin de buzlanmaya karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Bayburt'ta de olası bir tatil kararı Bayburt Valiliği tarafından açıklanacak.