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Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı Saray Bahçesi'nde vatandaşlara bilgi verdi

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Bayburt'ta mobil sosyal hizmet aracı Saray Bahçesi'nde vatandaşlara bilgi verdi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Saray Bahçesi'nde vatandaşlara sosyal hizmet destekleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi. Personel birebir görüşerek talepleri dinledi; İl Müdürü Salih Köse çalışmaları yerinde takip etti.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Mobil Sosyal Hizmet Aracı' ile Saray Bahçesi'nde vatandaşlara yönelik çalışma yürütüldü.

Saray Bahçesi'ndeki çalışma kapsamında vatandaşlara sosyal hizmet modelleri, sunulan destekler ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi. Personel, vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve sorularını dinledi, ihtiyaç duydukları hizmetlere ilişkin rehberlik yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık ile birlikte çalışmaları yerinde takip ederek personelden bilgi aldı.

Mobil sosyal hizmet aracı, daha önce Gökçedere beldesinde, Aydıntepe ilçesinde ve Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar ile Yazıbaşı köylerinde de faaliyet göstermişti. Bu noktalarda vatandaşlarla bir araya gelen personel, sosyal hizmetler ve bakanlığın sunduğu destekler hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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