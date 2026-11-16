Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nde resim kursu çocukların el becerilerini geliştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nde resim kursu çocukların el becerilerini geliştiriyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen resim kursunda çocuklar, renkleri ve farklı çizim tekniklerini kullanarak hayal dünyalarını kağıda aktarıyor. Kursa katılmak için henüz küçük olan minikler ise kütüphanede satranç ve çeşitli eğitici oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Bayburt İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen resim kursuyla çocuklar sanatsal çalışmalar yaparken kursa katılmak için henüz küçük olan minikler de satranç ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Resim kursunda çocuklar, renkleri ve farklı çizim tekniklerini kullanarak hayal dünyalarını kağıda aktarıyor. Boyama ve çizim çalışmalarıyla el becerilerini geliştiren minikler, aynı zamanda üretmenin ve ortaya kendi eserlerini çıkarmanın heyecanını yaşıyor.

Kurs için yaşları tutmayan minikler ise kütüphanede satranç ve çeşitli eğitici oyunlara katılıyor. Satranç sayesinde dikkatlerini toplama, hamleleri önceden düşünme ve strateji geliştirme fırsatı bulan çocuklar, oyunlarla öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyor.

Kütüphanedeki etkinlikler, çocukların sanatsal yönlerini keşfetmelerine, el becerilerini geliştirmelerine ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti

4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusuna verdiği cevapla alay etti
Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti
Türkiye'den dünyaya lüks ihracat! 100 gramı 500 dolar

Türkiye'den dünyaya lüks ihracat! 100 gramı 500 dolar
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı71

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Papa 14. Leo pilot kabinine geçti! Helikopterdeki görüntüleri dikkat çekti

Papa'yı daha önce kimse böyle görmemişti