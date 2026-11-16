Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nde resim kursu çocukların el becerilerini geliştiriyor

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Bayburt İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen resim kursuyla çocuklar sanatsal çalışmalar yaparken kursa katılmak için henüz küçük olan minikler de satranç ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçiriyor.

Resim kursunda çocuklar, renkleri ve farklı çizim tekniklerini kullanarak hayal dünyalarını kağıda aktarıyor. Boyama ve çizim çalışmalarıyla el becerilerini geliştiren minikler, aynı zamanda üretmenin ve ortaya kendi eserlerini çıkarmanın heyecanını yaşıyor.

Kurs için yaşları tutmayan minikler ise kütüphanede satranç ve çeşitli eğitici oyunlara katılıyor. Satranç sayesinde dikkatlerini toplama, hamleleri önceden düşünme ve strateji geliştirme fırsatı bulan çocuklar, oyunlarla öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyor.

Kütüphanedeki etkinlikler, çocukların sanatsal yönlerini keşfetmelerine, el becerilerini geliştirmelerine ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı