Bayburt DENEYAP öğrencileri Bilim Erzurum'da uzay etkinliklerine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Gençlik Merkezi DENEYAP ortaokul öğrencileri, Erzurum'a düzenlenen gezide Bilim Erzurum'da planetaryum ve gözlem etkinliklerine katıldı. Öğrenciler tarihi ve kültürel mekanları da gezdi; geziyle meraklarının desteklenmesi ve uygulamalı deneyim kazanmaları amaçlandı.
Bayburt Gençlik Merkezi DENEYAP Teknoloji Atölyesi ortaokul grubu öğrencileri, Erzurum'a düzenlenen teknik gezi kapsamında bilim, teknoloji ve uzay temalı etkinliklere katıldı.
Gezi programında öğrenciler, Bilim Erzurum'da planetaryum ve gözlem etkinlikleriyle uzayı yakından tanıma fırsatı buldu. Programın devamında Erzurum'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler, kentin geçmişi hakkında bilgi edindi.
Bilim ve teknoloji alanında uygulamalı deneyimler kazanmaları amacıyla düzenlenen geziyle öğrencilerin merak duygularının desteklenmesi ve farklı alanlarda bilgi edinmeleri sağlandı.