Aşti Haberleri - Aşti Haber - Haberler

Aşti Haberleri
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Ankara Büyükşehir'de Öncelik Güvenlik: Emniyet'ten Aşti Bugsaş Güvenlik Personeline Eğitim
Ankara Büyükşehir'de Öncelik Güvenlik: Emniyet'ten Aşti Bugsaş Güvenlik Personeline Eğitim
Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.
ABB, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak
3 günde 6 binden fazla kişi başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünü tuttu
Terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten ayrılarak Peşmerge güçlerine katıldığı iddiası
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70"
Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor
Gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolup Ankara'da baygın bulunan Muhammet kurtarılamadı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş bayram mesajında su tasarrufuna dikkati çekti