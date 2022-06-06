Aşti Haberleri - Aşti Haber - Haberler

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Aşti Haberleri

Aşti haber, Aşti son dakika haberleri ve gelişmeleri.

AŞTİ'nin yenileme çalışmalarında ilk etap tamamlandı

AŞTİ'nin yenileme çalışmalarında ilk etap tamamlandı

Aşti - 06.06.2022
AŞTİ'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 4 kişiye hapis cezası

AŞTİ'deki kooperatif yolsuzluğu davasında 4 kişiye hapis cezası

Aşti - 06.06.2022
Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik

Mansur Yavaş: Aşti'de Yenileme Çalışmalarımızın İlk Etabını Bitirdik

Aşti - 05.06.2022
Ankara Büyükşehir'de Öncelik Güvenlik: Emniyet'ten Aşti Bugsaş Güvenlik Personeline Eğitim

Ankara Büyükşehir'de Öncelik Güvenlik: Emniyet'ten Aşti Bugsaş Güvenlik Personeline Eğitim

Aşti - 01.06.2022
Ankara Büyükşehir'de Öncelik Güvenlik: Emniyet'ten Aşti Bugsaş Güvenlik Personeline Eğitim

Ankara Büyükşehir'de Öncelik Güvenlik: Emniyet'ten Aşti Bugsaş Güvenlik Personeline Eğitim

Aşti - 01.06.2022
Özel güvenlik görevlileri, polis başmüfettişlerince eğitilip denetleniyor

Özel güvenlik görevlileri, polis başmüfettişlerince eğitilip denetleniyor

Aşti - 31.05.2022
İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu

İsrailli yerleşimci, Filistinli genci vurdu

Aşti - 21.05.2022
Başkent'te Gençler, Bayram Coşkusunu Pilli Bebek ve Melek Mosso ile Yaşadı

Başkent'te Gençler, Bayram Coşkusunu Pilli Bebek ve Melek Mosso ile Yaşadı

Aşti - 19.05.2022
AŞTİ'de bayram dönüşü hareketliliği

AŞTİ'de bayram dönüşü hareketliliği

Aşti - 04.05.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Aşti - 30.04.2022
Ankara'da Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlandı

Ankara'da Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamlandı

Aşti - 30.04.2022
Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Aşti - 30.04.2022
AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı

AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı

Aşti - 29.04.2022
AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı (2)

AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı (2)

Aşti - 29.04.2022
Başkent'te 23 Nisan Kutlamaları Yapıldı

Başkent'te 23 Nisan Kutlamaları Yapıldı

Aşti - 24.04.2022
Başkentte 23 Nisan coşkusu

Başkentte 23 Nisan coşkusu

Aşti - 24.04.2022
Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir

Kılıçdaroğlu: Enflasyon en haksız ve acımasız vergidir

Aşti - 05.04.2022
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Aşti - 05.04.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan kumanyası

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan kumanyası

Aşti - 03.04.2022
Çanakkale mobil müze tırı AŞTİ'de

Çanakkale mobil müze tırı AŞTİ'de

Aşti - 02.04.2022
EKO İKLİM Zirvesi'ne katılan ABB Başkanı Yavaş, çevre dostu projelerini anlattı

EKO İKLİM Zirvesi'ne katılan ABB Başkanı Yavaş, çevre dostu projelerini anlattı

Aşti - 31.03.2022
Ankaray hattındaki arıza nedeniyle seferlere 50 dakika ara verildi

Ankaray hattındaki arıza nedeniyle seferlere 50 dakika ara verildi

Aşti - 08.03.2022
Kadın Danışma Birimi'nin 7.'si AŞTİ'de açıldı

Kadın Danışma Birimi'nin 7.'si AŞTİ'de açıldı

Aşti - 08.03.2022
AŞTİ'de 'Kadın Danışma Birimi' hizmete girdi

AŞTİ'de "Kadın Danışma Birimi" hizmete girdi

Aşti - 07.03.2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat'ta sevgilileri de unutmadı

Aşti - 15.02.2022
Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da yabancı uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aşti - 12.02.2022
Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı

Ankara'da Afganistan uyruklu 30 göçmen yakalandı

Aşti - 12.02.2022
Dikimevi-Natoyolu metrosunda projelendirme çalışması tamamlandı

Dikimevi-Natoyolu metrosunda projelendirme çalışması tamamlandı

Aşti - 09.02.2022
AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza

AŞTİ'de 500 polisle denetim; 72 kişiye 52 bin TL ceza

Aşti - 04.02.2022
Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor

Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor

Aşti - 24.01.2022
Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor

Ankara'dan İstanbul istikametine araçların geçişine izin verilmiyor

Aşti - 23.01.2022
Göçmen kaçakçılığına darbe: 17 gözaltı

Göçmen kaçakçılığına darbe: 17 gözaltı

Aşti - 20.01.2022
EGO sürücülerine saç telinden uyuşturucu testi

EGO sürücülerine saç telinden uyuşturucu testi

Aşti - 19.01.2022
Başkentin yeni hikayematiği 'Ankaloji'

Başkentin yeni hikayematiği "Ankaloji"

Aşti - 01.01.2022
Son Dakika | Ankara Valisi Şahin'den polis ekiplerine ziyaret

Son Dakika | Ankara Valisi Şahin'den polis ekiplerine ziyaret

Aşti - 31.12.2021
KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında

KGYS ile Başkent 7/24 mercek altında

Aşti - 31.12.2021
AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi

AŞTİ'de yılbaşı öncesi 'Huzur' denetlemesi

Aşti - 30.12.2021
Ankara Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları paylaştı

Ankara Valiliği yılbaşı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları paylaştı

Aşti - 30.12.2021
AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

AŞTİ'de 200 polisle yılbaşı denetimi

Aşti - 30.12.2021
Yılbaşı öncesi AŞTİ'de 'Güven Huzur' uygulaması yapıldı

Yılbaşı öncesi AŞTİ'de "Güven Huzur" uygulaması yapıldı

Aşti - 30.12.2021
ABB yılbaşı mesaisine hazır

ABB yılbaşı mesaisine hazır

Aşti - 30.12.2021
Başkent, 27 Aralık'ta Atatürk için tek yürek oldu

Başkent, 27 Aralık'ta Atatürk için tek yürek oldu

Aşti - 28.12.2021
Seğmenler, AŞTİ'de 'flash mob' etkinliğiyle bir araya geldi

Seğmenler, AŞTİ'de "flash mob" etkinliğiyle bir araya geldi

Aşti - 27.12.2021
'Flash Mob ve Seymenler' gösterisi

'Flash Mob ve Seymenler' gösterisi

Aşti - 27.12.2021
AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede

AŞTİ'DE ücretsiz WI-FI hizmeti devrede

Aşti - 25.12.2021
Kış şartlarında sokakta barınmaya çalışan kimsesizlere devlet sahip çıktı

Kış şartlarında sokakta barınmaya çalışan kimsesizlere devlet sahip çıktı

Aşti - 24.12.2021
Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapanacak

Ankara'da yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapanacak

Aşti - 22.12.2021
DEAŞ operasyonunda 12 yabancı uyruklu yakalandı

DEAŞ operasyonunda 12 yabancı uyruklu yakalandı

Aşti - 20.12.2021
Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

Aşti - 20.12.2021
ABB, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak

ABB, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak

Aşti - 15.12.2021
ANKARAY'da 25 yıl sonra ilk makas değişimi ve hat yenileme

ANKARAY'da 25 yıl sonra ilk makas değişimi ve hat yenileme

Aşti - 08.12.2021
KIZILAY-DİKMEN METRO HATTI PROJESİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

KIZILAY-DİKMEN METRO HATTI PROJESİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Aşti - 06.12.2021
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi kış lastiği denetimine başladı

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi kış lastiği denetimine başladı

Aşti - 01.12.2021
Ankara'da yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi

Ankara'da yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi

Aşti - 01.12.2021
Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Aşti - 01.12.2021
MANSUR YAVAŞ ÖĞRENCİ KISA BELGESELİNİ DUYURDU

MANSUR YAVAŞ ÖĞRENCİ KISA BELGESELİNİ DUYURDU

Aşti - 29.11.2021
Başkentlileri ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendiriliyor

Başkentlileri ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendiriliyor

Aşti - 26.11.2021
AŞTİ SANATLA BULUŞTU

AŞTİ SANATLA BULUŞTU

Aşti - 20.11.2021
AŞTİ tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor

AŞTİ tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor

Aşti - 20.11.2021
AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

AŞTİ'de ara tatil öncesi yoğunluk

Aşti - 12.11.2021
Cumhuriyet'in 98. yılı Başkent'te coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet'in 98. yılı Başkent'te coşkuyla kutlandı

Aşti - 29.10.2021
ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN BİNLERCE ÖĞRENCİYE SICAK KARŞILAMA

ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN BİNLERCE ÖĞRENCİYE SICAK KARŞILAMA

Aşti - 08.10.2021
Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Mansur Yavaş, Ankara Turistik Otelciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Aşti - 07.10.2021
3 günde 6 binden fazla kişi başvurdu! Mansur Yavaş 'Üniversite Ankara'da okunur' sözünü tuttu

3 günde 6 binden fazla kişi başvurdu! Mansur Yavaş "Üniversite Ankara'da okunur" sözünü tuttu

Aşti - 28.09.2021
Terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten ayrılarak Peşmerge güçlerine katıldığı iddiası

Terör örgütü PKK'nın 51 mensubunun örgütten ayrılarak Peşmerge güçlerine katıldığı iddiası

Aşti - 25.09.2021
Ankara Söğütözü'ndeki arazinin özelleştirilmesi için teklifler alınmaya başlandı

Ankara Söğütözü'ndeki arazinin özelleştirilmesi için teklifler alınmaya başlandı

Aşti - 24.09.2021
Sokak sanatı yaşadığımız şehri açık hava müzesine çeviriyor

Sokak sanatı yaşadığımız şehri açık hava müzesine çeviriyor

Aşti - 18.09.2021
Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: 'Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70'

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma: "Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70"

Aşti - 16.09.2021
Son Dakika | Ankara'da bu yıl 12 hamile Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti (2)

Son Dakika | Ankara'da bu yıl 12 hamile Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti (2)

Aşti - 16.09.2021
Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

Aşti - 13.09.2021
Başkentte yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 31 bin 770 adet tıbbi ilaç bulundu

Başkentte yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 31 bin 770 adet tıbbi ilaç bulundu

Aşti - 11.09.2021
Irak'a götürülmek istenen 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç AŞTİ'de ele geçirildi

Irak'a götürülmek istenen 31 bin 770 kaçak tıbbi ilaç AŞTİ'de ele geçirildi

Aşti - 10.09.2021
Başkentte yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 31 bin 770 adet tıbbi ilaç bulundu

Başkentte yabancı uyruklu bir şahsın üzerinden 31 bin 770 adet tıbbi ilaç bulundu

Aşti - 10.09.2021
Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı

Zorunlu PCR testi uygulaması tartışmalı başladı

Aşti - 06.09.2021
AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde 'PCR testi zorunluluğu' başladı (2)

AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'ndaki seyahatlerde "PCR testi zorunluluğu" başladı (2)

Aşti - 06.09.2021
AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı

AŞTİ'nin kapıları grafiti sanatçılarına açıldı

Aşti - 29.08.2021
AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek

AŞTİ'nin duvarları grafiti ile renklenecek

Aşti - 26.08.2021
Gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolup Ankara'da baygın bulunan Muhammet kurtarılamadı

Gezmeye gittiği İstanbul'da kaybolup Ankara'da baygın bulunan Muhammet kurtarılamadı

Aşti - 25.08.2021
Ankara'da 35 meydan ücretsiz internete kavuştu

Ankara'da 35 meydan ücretsiz internete kavuştu

Aşti - 18.08.2021
MANSUR YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTTU

MANSUR YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTTU

Aşti - 18.08.2021
BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ İLÇE OTOGARI

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ İLÇE OTOGARI

Aşti - 11.08.2021
Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı

Başkent'in yeşil cenneti: 30 Ağustos Zafer Parkı

Aşti - 09.08.2021
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş bayram mesajında su tasarrufuna dikkati çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş bayram mesajında su tasarrufuna dikkati çekti

Aşti - 19.07.2021
Ankara Kurban Bayramı'na hazır

Ankara Kurban Bayramı'na hazır

Aşti - 19.07.2021
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI'NDA 7/24 HİZMET VERECEK

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMI'NDA 7/24 HİZMET VERECEK

Aşti - 18.07.2021
AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak

AŞTİ'ye Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 200 bin kişi ayak basacak

Aşti - 16.07.2021
Başkentte yurda yasa dışı yollarla giren 32 Afganistanlı yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollarla giren 32 Afganistanlı yakalandı

Aşti - 09.07.2021
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma'dan gençlere aşı çağrısı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma'dan gençlere aşı çağrısı

Aşti - 08.07.2021
AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor

AŞTİ'deki yenileme çalışmaları devam ediyor

Aşti - 02.07.2021
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde aşılanma başladı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde aşılanma başladı

Aşti - 29.06.2021
AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı

AŞTİ'de yerinde aşı uygulaması başladı

Aşti - 29.06.2021
AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI

AŞTİ'DE COVİD-19 AŞISI

Aşti - 29.06.2021
Çaldığı telefonu sattıktan kısa süre sonra yakalandı

Çaldığı telefonu sattıktan kısa süre sonra yakalandı

Aşti - 24.06.2021
Telefon hırsızlığı zanlısı AŞTİ'de yakalandı

Telefon hırsızlığı zanlısı AŞTİ'de yakalandı

Aşti - 24.06.2021
Bayiden 2 telefon çalıp 1'ini sattı, kaçarken terminalde yakalandı

Bayiden 2 telefon çalıp 1'ini sattı, kaçarken terminalde yakalandı

Aşti - 24.06.2021
Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı

Başkentte yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu yakalandı

Aşti - 20.05.2021
Ankara'da Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı

Aşti - 20.05.2021
Ankara metro çalışma saatleri - Ankara'da metrolar çalışıyor mu? Ankara metrosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta?

Ankara metro çalışma saatleri - Ankara'da metrolar çalışıyor mu? Ankara metrosu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer saat kaçta?

Aşti - 10.05.2021
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