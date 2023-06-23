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AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu

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Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile başkentlilerin diğer kentlere yolculukları başladı. Biletlerin günler öncesinde satılması nedeniyle otobüs firmaları sefer sayılarını artırırken AŞTİ'de bu süreçte vatandaşların uğrak noktası oldu.

- AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu

ANKARA - Kurban Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı dolayısıyla AŞTİ'de yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile başkentlilerin diğer kentlere yolculukları başladı. Biletlerin günler öncesinde satılması nedeniyle otobüs firmaları sefer sayılarını artırırken AŞTİ'de bu süreçte vatandaşların uğrak noktası oldu.

Biletini seyahate çıkacağı son gün bulduğunu belirten Mevlüt Genç, "Bileti, internet üzerinden çok zor buldum. Kayseri'ye ailemin yanına gidiyorum. Burada gurbette çalışıyorum. Bayramda ailemin yanında geçirmek için yola çıkıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Güncel

Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

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