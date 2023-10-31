AŞTİ'ye Güneş Enerji Santrali Kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce yolcuyu ağırlayan AŞTİ'ye Güneş Enerji Santrali kurmaya hazırlanıyor. Yenilenmiş çatı ve elektrik üretimi ile iç tüketimin yaklaşık yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynağından karşılanması hedefleniyor. AŞTİ Güneş Enerjisi Yapım İşi İhalesi, 22 Kasım 2023'te yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce yolcuyu ağırlayan şehirlerarası otobüs terminaline (AŞTİ) Güneş Enerji Santrali (GES) kurmaya hazırlanıyor. Yeni sistem sayesinde; yenilenmiş çatı ve elektrik üretimi ile iç tüketimin yaklaşık yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynağından karşılanması hedefleniyor. AŞTİ Güneş Enerjisi Yapım İşi İhalesi, 22 Kasım 2023'te yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilebilir ve sürdürülebilir çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce yolcuyu ağırlayan AŞTİ'ye Güneş Enerji Santrali kurmaya hazırlanıyor. 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen AŞTİ Güneş Enerjisi Yapım İşi İhalesi'nin ardından kurulacak sistem ile enerji sarfiyatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Bakır çatıya sahip ve yıllık enerji tüketimi yaklaşık 6 milyon 900 bin kWh olan terminalin enerji tüketiminin fazla olması nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, AŞTİ GES Projesi'nin mevzuatsal süreçlerini tamamladı.

Çatı revizyonu yeni tamamlanan AŞTİ'de kurulacak GES için de fizibilite ve yasal ön hazırlık çalışmalarının da tamamlanmasıyla proje ihalesinin 22 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'te yapılması kararlaştırıldı.

KULLANIM ÖMRÜ EN AZ 25 YIL

Proje kapsamında 22 bin metrekare çatının 15 bin metrekarealanında 4 bin 170 panel konumlandırılacak.

AŞTİ GES proje kullanım ömrü minimum 25 yıl olarak belirlenirken Başkent EDAŞ ile 2 Mart 2022 tarihinde "Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması" imzalandı.

Yenilenmiş çatı ve elektrik üretimi ile iç tüketimin yaklaşık yüzde 50'sinin yenilenebilir enerji kaynağından karşılanması hedefleniyor.