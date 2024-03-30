Ankara'da seçim yoğunluğu: Otobüs terminalinde vatandaşlar memleketlerine gitmek için sıraya girdi

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yarın sandık başına gidecek. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) ise memleketlerine oy kullanmak için gidecek vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, yarın gerçekleştirilecek. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise seçim yoğunluğu yaşanıyor. Oy kullanmak için memleketlerine gidecek vatandaşlar, yoğunluğun başını çekiyor. Firmalar ise yoğunluğun azaltılması için ek seferler koydu. Yoğunluğun Ramazan Bayramı'na kadar devam etmesi bekleniyor.

Oy kullanmak için Kastamonu'ya gidecek olan Veysel Çay yaptığı konuşmada, "Bilet 400 lira. Biraz yükselmiş. Bayram tarifesi ile seçim arifesini birleştirmişler. Daha önceden rezerve etmiştim bugün için. O yüzden bir sıkıntı yaşamadık" ifadesini kullandı.

Samsun'un Ladik ilçesine gidecek olan 85 yaşındaki bir vatandaş ise "Memlekete seçime gidiyorum. Demokrasi için gidiyorum oyumu kullanacağım" dedi.

Günde 9 saat direksiyon salladığını söyleyen otobüs şoförü Nurettin Karakoç ise, "Ben şu anda Kastamonu'ya gidiyorum. Ankara-Kastamonu, Çankırı-İstanbul, Ankara-Çankırı. 25 senedir bu meslekteyim. İstanbul trafiği başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

Otobüs bileti satan Bayram Dinç ise, "Bayram için genel bir hareketlilik var. Bayram biletleri tükendi. Devletin verdiği rayiç bedel uygulanıyor şu anda. Örneğin Mersin'e gidecek bir yolcu 600 lira ödüyor" diye konuştu. - ANKARA