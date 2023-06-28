Kurban Bayramı'nda Otobüs Bilet Fiyatlarına Tepki

Haber : İLEYDA ÖZMEN / Kamera: DURSUN ALKAYA

Kurban Bayramı nedeniyle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (AŞTİ) tatile ve memleketine gitmek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarına tepki gösterirken; otobüs firma yetkilileri fiyatlarda bir artışın yaşanmadığını ileri sürüyor. İzmir yolcusu Muammer Yıldız, "Bilet fiyatları gerçekten çok pahalı. Geçen yıl normaldi ama bu sene aşırı derecede fazla. Millet zar zor gidebiliyor. Otobüslerde yer bulmaya çalışıyor o da yok. Ek seferler düzenleniyor, onlara da ekstra para istiyorlar. Engelli indiriminden faydalandığım halde şu anda benim aldığım fiyat 300 lira. Pahalı buluyorum" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşanıyor. Bayrama bir gün kala yolcular ve otobüs firma yetkilileri, bilet fiyatlarındaki son durumu ve AŞTİ'deki yoğunluğu ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"BİLETLER ÇOK PAHALI. DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Kırşehir Akpınar'a giden yolcu Aydın Demirel, "200 liraya gidiyorum şu an. O da 180 kilometre 160 kilometre bir yer. Pahalı yani biletler. 60-70 liraydı geçen sene. Şaşırıyoruz. Biletler çok pahalı. Diyecek bir şey yok. Yoğunluk var ama pahalı. Millet mecbur gidiyor. Ekonomi pahalı" dedi.

"ENGELLİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANDIĞIM HALDE ŞU ANDA BENİM ALDIĞIM FİYAT 300 LİRA. PAHALI BULUYORUM"

İzmir'e gitmek için bilet alan Muammer Yıldız ise şunları söyledi:

"Bilet fiyatlarına girdim. Firmalar farklı farklı fiyat çekti. Kimisi 400 kimisi 300. Bilet fiyatları gerçekten çok pahalı. Geçen yıl normaldi ama bu sene aşırı derecede fazla. Millet zar zor gidebiliyor. Otobüslerde yer bulmaya çalışıyor o da yok. Ek seferler düzenleniyor, onlara da ekstra para istiyorlar. Engelli indiriminden faydalandığım halde şu anda benim aldığım fiyat 300 lira. Pahalı buluyorum. Gün içerisinde gitmeye kalksam fiyat yüksek, iki gün sonraya almaya kalksam yer yok. Bir şekilde insanlar gitmeye çalışıyor."

"MADDİ OLANAKLARDAN DOLAYI MAALESEF GİDEMEDİM BİR YERE. ŞU AN ZATEN KÖYE GİDİYORUM ANNEANNEMİN YANINA. MAKSİMUM TATİLİM BU"

Öğrenci Doğan Güçlü de bilet fiyatlarının bayramdan önce daha ucuz olduğunu söyledi. Güçlü şöyle konuştu:

"Öğrenciyim. Şu anda baktığımda bilet fiyatları olsun başka fiyatlar olsun gerçekten büyük bir artış var ve öğrenciler bunun önünde gerçekten mağdur durumda. Bir gelirimiz yok. Aile desteğiyle yaşamak zorundayız zaten. Bu zamların üzerinde eziliyoruz gerçekten. Bir çıkış yolu vardır umarım. Bilet şu anda en az 100-120 lira. Şu an Kırşehir'e gidip geliyorum. 120 liralık bir bilet var. Bayramdan önce bu daha ucuzdu tabi. Daha öncesinde 80-90 liraya gidiyorduk. Sonra birden arttı fiyatlar. Minimum 120 liradan başladığı için bunu karşılamak, git gel özellikle çok zor oluyor. Maddi olanaklardan dolayı maalesef gidemedim bir yere. Şu an da zaten köye gidiyorum anneannemin yanına. İşte orada tatil yapacağım. Maksimum tatilim bu."

"EN UZUN MESAFE 17 SAATLİK YOL 700-750 LİRA YAZIYOR. 820 KİLOMETRE 500 LİRA YAZOYOR. GEÇEN YIL 300-350 LİRAYDI"

Otobüs firma yetkilisi Haluk Güver, bu yılki bilet fiyatlarıyla geçen yılki bilet fiyatlarını karşılaştırarak şunları söyledi:

"Fiyatlarda bir artış yok. Bugün arife günü olduğu için yoğunluk durdu. Bilet fiyatlarında ulaştırmanın verdiği fiyatları uyguluyorlar. Fahiş bir fiyat yok. Urfa'ya yazıyorum 500 lira. İsyan eden var mı var. Bizim en uzun mesafe diyelim ki Van, şu anda 17 saatlik yol 700-750 lira yazıyor. Bizim 820 kilometre 500 lira yazıyoruz. Geçen yıl 300-350 liraydı. Kimse burada kalmadı. Hepsi de gitti."

"BİZ BURADA DANIŞMAN GÖREVİ YAPIYORUZ. İŞLETMECİLİK YAPMIYORUZ"

Bir diğer firma yetkilisi de internetten bilet satışına şöyle tepki gösterdi:

"Şu anda 150 liraya 200 liraya fiyat yazıyoruz Ankara-İstanbul. Yoğunluk yok. Geliş var ama gidiş yok. Otobüsçünün hali içler acısı. Para kazanmak diye bir olay yok. Esnafın kazanma olayı yok. İnternetten bilet alıyor geliyor diyor 'peron neresi, şurası neresi.' Biz burada danışma görevi yapıyoruz. İşletmecilik yapmıyoruz. 100 liraya Ankara-İstanbul mu olur? Şu anda İstanbul'a gidecek arabam var ama arabamda üç tane yolcu var. Bir tane internetten almış. Bir tane de ben buradan yolcu yazdım. Mecbur gidecek."