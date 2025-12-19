Ankara Valiliği'nden "Aşti'de Evsizler" İddialarına Yanıt: İddialar Abartılı ve Gerçeği Yansıtmıyor

(ANKARA) - Ankara Valiliği, AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşın barındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, son bir haftada terminalde yapılan taramalarda tespit edilen 10 kişiden 5'inin otellere yerleştirildiği, terminalde kalmakta ısrar eden kişi sayısının ise 3 olduğu belirtildi.

Ankara Valiliği, "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ve son günlerde kamuoyuna yansıyan AŞTİ'deki evsiz vatandaşlara ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. 2010 yılından bu yana sürdürülen proje ile sokakta yaşayan vatandaşlara barınma, beslenme ve sağlık hizmeti sunulduğu hatırlatılan açıklamada, son 7 yılda toplam 5 bin 236 vatandaşa ulaşıldığı kaydedildi.

2025-2026 kış dönemi uygulamasının 1 Kasım itibarıyla başladığının vurgulandığı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşımız barındırılmaktadır. Bu vatandaşlarımıza üç öğün sıcak yemek, temizlik ve berber hizmeti ile diğer günlük ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca saha ekiplerince her gün akşam saatlerinde Ankara genelinde metruk alanlar, parklar ve AŞTİ başta olmak üzere düzenli taramalar yapılmaktadır."

"İddialar abartılı ve gerçeği yansıtmıyor"

Bazı basın yayın organlarında yer alan "AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşın barındığına" dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, güncel veriler paylaşıldı:

"15.12.2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlanacağı belirtilmiştir. Sunulan barınma imkanını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlere yol giderleri karşılanmış; ısrarla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir."

Valilik açıklamasında, devletin sosyal devlet anlayışı gereği hiçbir vatandaşın kaderine terk edilmeyeceği ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.