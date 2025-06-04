Kurban Bayramı İçin AŞTİ'de Yoğunluk ve Ek Seferler

Kurban Bayramı İçin AŞTİ'de Yoğunluk ve Ek Seferler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ek seferler koyarak talebi karşılamaya çalışırken, bilet fiyatlarında artış yaşandığı belirtildi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Otobüs firmaları, ek seferler koyarak seyahat edecek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı AŞTİ'de vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

Yolculardan Arzu Nur Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da öğrenci olduğunu, memleketi Denizli'ye gideceğini belirtti.

Otobüs biletini, yer bulmakta zorlanacağını düşünerek seferden iki hafta önce aldığını anlatan Uysal, "İyi de yapmışım, çok kalabalık. Bileti bulmakta zorlanmadım. Sadece bayramdan ötürü biraz fahiş fiyata satılıyordu. Maalesef Denizli biletlerine 200-300 lira zam yapılmıştı. Dönüş biletini bulmakta zorlanacağımı düşünerek gidiş-dönüş birlikte aldım. Bayramın son günü geri dönmeyi planlıyorum." dedi.

Denizli'ye giden bir diğer yolcu Kardelen Yıldırım da otobüs biletini bayram yoğunluğundan birkaç hafta önceden aldığını belirterek "Ailem, '3 hafta öncesinden al, sonra bulamazsın' diyordu. Çok erken almak durumunda kaldık. Hem gidiş hem dönüş aldım. Bayramda her şey çok fazla. Emanetçiler, bayram bahanesiyle fiyatların 2-3 katını aldı. Denizli'ye 200-300 lira, daha uzak yere gidenler 500-600 lira fazla ödüyor." diye konuştu.

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan İbrahim İnce de seferlerde bayram yoğunluğu yaşandığını dile getirerek "Gidiş yoğunluğunda artış var, 30 sefer kaldırıyoruz. Dönüşte yoğunluk bekliyoruz. Biletleri erken, hem gidiş hem dönüş almaları lazım. Yolcularımız emniyet kemerlerini takarlarsa, kaptanlarımız da kurallara uyarsa hiçbir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kene' uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor

Her yıl ölümlere neden oluyor! O hastalık insanlardan da bulaşıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

Kraliyet ailesinde yeni kriz! Asi Prens şimdi de soyadını değiştiriyor
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.