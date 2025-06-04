Kurban Bayramı İçin AŞTİ'de Yoğunluk ve Ek Seferler

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Otobüs firmaları, ek seferler koyarak seyahat edecek vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı AŞTİ'de vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

Yolculardan Arzu Nur Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da öğrenci olduğunu, memleketi Denizli'ye gideceğini belirtti.

Otobüs biletini, yer bulmakta zorlanacağını düşünerek seferden iki hafta önce aldığını anlatan Uysal, "İyi de yapmışım, çok kalabalık. Bileti bulmakta zorlanmadım. Sadece bayramdan ötürü biraz fahiş fiyata satılıyordu. Maalesef Denizli biletlerine 200-300 lira zam yapılmıştı. Dönüş biletini bulmakta zorlanacağımı düşünerek gidiş-dönüş birlikte aldım. Bayramın son günü geri dönmeyi planlıyorum." dedi.

Denizli'ye giden bir diğer yolcu Kardelen Yıldırım da otobüs biletini bayram yoğunluğundan birkaç hafta önceden aldığını belirterek "Ailem, '3 hafta öncesinden al, sonra bulamazsın' diyordu. Çok erken almak durumunda kaldık. Hem gidiş hem dönüş aldım. Bayramda her şey çok fazla. Emanetçiler, bayram bahanesiyle fiyatların 2-3 katını aldı. Denizli'ye 200-300 lira, daha uzak yere gidenler 500-600 lira fazla ödüyor." diye konuştu.

Bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan İbrahim İnce de seferlerde bayram yoğunluğu yaşandığını dile getirerek "Gidiş yoğunluğunda artış var, 30 sefer kaldırıyoruz. Dönüşte yoğunluk bekliyoruz. Biletleri erken, hem gidiş hem dönüş almaları lazım. Yolcularımız emniyet kemerlerini takarlarsa, kaptanlarımız da kurallara uyarsa hiçbir sıkıntı olmaz." ifadelerini kullandı.