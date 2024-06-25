Ankara'da Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 139 bin yolcu taşındı

(ANKARA) - Ankara'da Kurban Bayramı tatilinde, şehirlerarası yolcu terminali Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 15-23 Haziran 2024 tarihleri arasında 28 bin 477 otobüs giriş-çıkış yaparken, toplam 1 milyon 139 bin yolcu sirkülasyonu gerçekleşti.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle 15-23 Haziran 2024 tarihleri arasında AŞTİ'de yoğunluk yaşandı. Tatil süresince 28 bin 477 otobüs giriş çıkış yaptü, 1 milyon 139 bin yolcu taşındı.

Kurban Bayramı'nda yoğun bir yolcu sirkülasyonu beklediklerini ve buna göre hazırlıklarını yaptıklarını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, şunları söyledi:

"Okulların ve yükseköğretim kurumlarının tatil olması ve idari izinlerle 9 günlük bayram tatili kapsamında aldığımız tedbirler neticesinde AŞTİ'de sorunsuz bir süreç yaşadık. Bu süreç zarfında toplam 28 bin 477 otobüs 9 günlük bayram sürecinde giriş ve çıkış yaptı. Ayrıca yolcu sayısında da aşırı yoğunluk yaşadık. Toplam vatandaş sayısı ise 1 milyon 139 bin rakamına ulaştı. Bayram süresince özellikle güvenlik personeli ve temizlik konusunda yoğun bir çalışmamız oldu. Ayrıca AŞTİ içerisinde yaklaşık bin kameramız var. Aldığımız tedbirlerle sorunsuz bir süreç atlatmış olduk. Bayram dönüşü ile ilgili sirkülasyon devam etmektedir."

AŞTİ'de yoğunluk nedeniyle tatil öncesinde ve tatil boyunca temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemler artırılırken süreç boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.