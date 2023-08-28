Ankara Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Öğrencilerini Karşılamak İçin 'Dayanışma Noktası' Kurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'teki üniversitelere kayıt yaptırmak için şehir dışından gelen öğrencileri, AŞTİ'de kurduğu 'Dayanışma Noktası'nda karşılamaya başlayacak. "Üniversite Ankara'da Okunur" sloganıyla açılan stantta öğrencilerin soruları cevaplanarak yönlendirme yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'öğrenci dostu' uygulamalarına devam ediyor.

Başkent'teki üniversitelere kayıt yaptırmak için şehir dışından gelen öğrenciler, AŞTİ'de kurulan 'Dayanışma Noktası'nda karşılanacak. Öğrenciler yeni geldikleri şehirde hem kendilerini yalnız hissetmeyecek hem de sorularına yanıt bulacak.

YAVAŞ: "UĞRAMAYI UNUTMAYIN, BELKİ DENK DE GELİRİZ"

AŞTİ'de kurulan Danışma Masası'nı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler Merhaba… Siz 'Üniversite Ankara'da Okunur' deyince biz de sizin için karşılama komitesi kurduk. Kayıt dönemi boyunca AŞTİ'deki Dayanışma Noktamızda sizi ağırlayacak, Ankara'yı tanıtacak ve sunduğumuz imkanları anlatacağız. Uğramayı unutmayın, belki denk de geliriz."

BÜYÜKŞEHİR ÖĞRENCİLERİN YANINDA

"Üniversite Ankara'da Okunur" sloganıyla açılan stantta yükseköğrenim kaydı yaptırmaya gelen öğrencileri AŞTİ'de karşılayan ekipler, Ankara'yı tanıtacak. Ekipler barınma, ulaşım, tanıtım gibi birçok alanda öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.