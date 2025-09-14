Haberler

AŞTİ'de Üniversite Öğrencilerine Destek İçin Dayanışma Standı Kuruldu

AŞTİ'de Üniversite Öğrencilerine Destek İçin Dayanışma Standı Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde kurulan Dayanışma Standı, üniversite öğrencilerine barınma, ulaşım ve sosyal fırsatlar hakkında bilgi veriyor. Proje, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini amaçlıyor ve birçok bilgilendirme materyali sunuyor.

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) kurulan Dayanışma Standı'nda, başkente gelen üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkent Gençlik Meclisi işbirliğiyle AŞTİ'de "Dayanışma Standı" kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini amaçlayan proje kapsamında, öğrencilere bilgi vermek için kurulan stantta, Büyükşehir Belediyesinin "barınma, ulaşım, ücretsiz çamaşırhane, Genç Akademiler" gibi birçok hizmeti hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz" mesajıyla karşılanan öğrencilere, Başkent'e dair bilgiler içeren, "Üniversite Ankara'da Okunur" isimli kitapçık, "A'dan Z'ye Ankara Rehberi", "Ankara'da Gençleri Neler Bekliyor" isimli broşürler ve "Üniversite Ankara'da Okunur" yazılı rozetler hediye ediliyor.

Stantta ağırlanan öğrencilerden Doğa Akdoğan, Antalya'dan geldiğini ve çok güzel karşılandığını belirterek, stantta ulaşımdan şehrin havasına ve sosyal aktivitelere kadar birçok bilgiyi edindiğini ifade etti.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar ve BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün'ün katılımıyla açılışı yapılan stant, 28 Eylül Pazar gününe kadar AŞTİ'de üniversiteli gençlere hizmet verecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam

CHP'li başkan AK Parti'ye mi geçiyor? Beklenen açıklama geldi
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.