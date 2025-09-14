AŞTİ'de Üniversite Öğrencilerine Destek İçin Dayanışma Standı Kuruldu

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) kurulan Dayanışma Standı'nda, başkente gelen üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkent Gençlik Meclisi işbirliğiyle AŞTİ'de "Dayanışma Standı" kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini amaçlayan proje kapsamında, öğrencilere bilgi vermek için kurulan stantta, Büyükşehir Belediyesinin "barınma, ulaşım, ücretsiz çamaşırhane, Genç Akademiler" gibi birçok hizmeti hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz" mesajıyla karşılanan öğrencilere, Başkent'e dair bilgiler içeren, "Üniversite Ankara'da Okunur" isimli kitapçık, "A'dan Z'ye Ankara Rehberi", "Ankara'da Gençleri Neler Bekliyor" isimli broşürler ve "Üniversite Ankara'da Okunur" yazılı rozetler hediye ediliyor.

Stantta ağırlanan öğrencilerden Doğa Akdoğan, Antalya'dan geldiğini ve çok güzel karşılandığını belirterek, stantta ulaşımdan şehrin havasına ve sosyal aktivitelere kadar birçok bilgiyi edindiğini ifade etti.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar ve BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün'ün katılımıyla açılışı yapılan stant, 28 Eylül Pazar gününe kadar AŞTİ'de üniversiteli gençlere hizmet verecek.