AŞTİ'de Kurban Bayramı tatili dönüşü yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatilinin ardından Ankara AŞTİ'de dönüş yolculuğu başladı. Yoğunluk nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşlar bilet bulmakta zorlandıklarını belirtti.

Kurban Bayramı tatilinin ardından Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) dönüşler nedeniyle yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine gidenler, bayram tatilinin bitmesinin ardından dönüş yolculuğuna geçti.

Yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de vatandaşların rahat ve huzurlu seyahat edebilmesi ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemleri artırıldı, vatandaşlar üst araması ve valiz kontrolü yapılarak, terminale alındı.

Terminalde İstanbul'a gitmek için bekleyen Mehmet Esmer, tatili yakınlarıyla birlikte geçirdiğini belirtti. Torunlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Esmer, "Bilet bulma konusunda biraz sıkıntı çektim. Bilet sıkıntısı vardı. Şimdi buldum İstanbul'a dönüyorum." dedi.

Yurt dışından gelen arkadaşını karşılamak amacıyla havaalanına gitmek için beklediğini belirten Natalia Vradi de arkadaşıyla görüşeceği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
